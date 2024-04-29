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精測首季每股純益0.43元 年增1.45倍 毛利率站回50%之上

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
精測總經理黃水可。圖/聯合報系資料照片
精測總經理黃水可。圖/聯合報系資料照片

晶圓檢測大廠精測（6510）今日舉行董事會，通過2024年第1季度財報，第1季營收6.76億元，季減13%，年增0.05%，單季毛利率回升至50.9%，比前一季度提升1.1個百分點 ; 第1季合併歸屬於母公司業主純益0.14億元，雖季減19.8%，但年增145.5%，單季每股純益0.43元。

精測預定明日舉行線上法說會，由總經理黃水可說明第1季營運成果及本季展望。

精測表示，首季營收雖比前一季下滑，不過，受惠於AI手機、車用晶片測試需求帶動探針卡業務，單季探針卡營收占比達到45%，表現優於預期，單季毛利率也收復50%關卡。展望未來，隨著AI手機、AI伺服器、AI電腦等相關晶片測試訂單逐步升溫，今年營收可望呈現逐季成長走勢，獲利受限於季節性產品組合而波動。

精測表示，2024年上半年半導體產業鏈一方面去化晶片庫存，另方面則受惠於生成式AI應用快速發展，AI半導體躍升為推動先進製程的新主流。中華精測掌握先機，推出AI手機、AI電腦、車用等新應用相關晶片之高速、大電流晶圓級測試探針卡混針系列產品，帶動首季探針卡業績顯著回升，隨著次世代晶圓級測試需求逐步回溫，今年上半年整體營運將呈現溫和復甦表現，全年可見營收逐季成長走勢，惟因應客戶需求每季產品組合波動將影響獲利表現。

AI 中華精測

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