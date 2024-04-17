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順達今年第1季 EPS 達1.37元、淨利年增84.1%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠順達（3211）因近期多次達公布注意交易資訊標準，故17日公告今年第1季財務數字，歸屬於母公司業主淨利年增84.1%，單季每股純益（EPS）為1.37元。順達今日股價收在87.4元，上漲1.7元、漲幅1.98%。

順達公布今年3月營收12.17億元、年減23.9%，稅前淨利1.27億元、年增202.4%，歸屬於母公司業主淨利0.99億元、年增312.5%，單月每股純益為0.65元、年增306.3%。

順達今年首季營收34.27億元、年減12.1%，稅前淨利2.76億元、年增102.9%，歸屬於母公司業主淨利達2.08億元、年增84.1%，單季每股純益為1.37元、年增80.3%。

展望後市，順達在上一次法說會上指出，預期2024年全球平板電腦出貨持平，NB則將微幅成長，依據目前接單狀況來看，順達預估IT業務2024年營收將較2023年下滑。至於Non-IT業務方面，順達預期伺服器BBU、ESS將呈現穩定成長，而E-Mobility仍要關注市場庫存去化狀況。

順達表示，從目前接單狀況來看，2024全年營收規模比2023年下滑，加上投入區域製造將讓營業成本上升，2024年毛利率、營業淨利率將下滑。

每股純益 營收

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