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富強鑫營收／3月4.87億元 創歷史新高、年增57.5%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

塑膠射出成型機製造龍頭富強鑫（6603）9日公布3月營收，單月為4.87億元、年增57.5%，創歷史新高。該公司指出，觀察近三月接單情形，已感受到有逐步回溫跡象，對今年整體營運將帶來正面挹注。

富強鑫表示，上月營收創新高，主要受惠於台灣、泰國及印度的銷售業績明顯增加；其中又以汽車零配件業、食品包裝和運動產業客戶群拉貨最為積極。

進而帶動該公司旗下「水平對射機」、「轉盤多色機」、「全電機」等銷售表現提升，加上大陸東莞廠、寧波廠保持良好的出貨動能，齊步挹注整體營運增溫。

依據該公司公布數據，3月合併營收為4.87億元，較上月營收1.22億元，成長300.9%，較去年同期營收3.09億元，成長57.5%；累計今年第1季營收達9.25億元，較去年同期7.86億元成長17.7%。

富強鑫今日上漲0.95元，收在17.45元。

展望前景，富強鑫持審慎樂觀立場。該公司指出，觀察目前各產業企業雖仍對於資本支出的投入較為審慎保守，但觀察近三月的接單情形，已感受到有逐步回溫的跡象。

尤其在汽車零配件、運動產業、食品包裝等主要產業客戶對於該公司旗下包括水平對射機、全電、超大型二板式多色機等多款塑膠成型機保持良好下單需求，助力目前的在手訂單金額較今年初時增加32%，將對今年整體營運帶來正面挹注。

營收

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