華城財報／訂單吃不完！首季EPS 2.29元 加碼投資8.8億元蓋新廠房

華城（1519）10日公告第1季財報，稅後純益5.97億元，年增190.7%；每股稅後純益2.29元；4月營收14.66億元，年增35.2%；累計今年前4月營收45.03億元，年增71.57%，首季獲利、單月、前4月營收均創歷史同期新高。

華城同步公告，董事會通過新建廠房計畫案，為因應營運需求及未來發展，預計在公司自地委建廠房投資案，投資金額8.8億元，資金來源為自有資金與融資借款。

華城去年以來獲利屢寫佳績，主要就是受惠外銷市場、台電強韌電網計畫及綠能產業興起，所帶動的電力設備需求，尤其華城是國內唯一可生產500kV大型變壓器的廠商，在外銷市場有所斬獲。華城指出，今年外銷比重可以從去年三成左右，擴大到四成以上。

值得注意的是，華城去年起開始增加三班制、產線優化、立體智慧倉儲等將產能再擴大，力拚今年產能可提高3至4成，9日董事會決議，將加碼新建廠房。

法人認為，在美國拜登兆元基建計畫下，華城可大幅受惠，而外銷比重拉高有助於毛利率提升，而產能方面，華城短線以三班制力拚，中長線可在新建廠房有擴增後，將產能適度放大，未來營運可期。

華城指出，近年來外銷事業成長幅度的確最為明顯，因為美國有兆元基建計畫和削減通膨法案，尤其是電力設備及道路建設兩大塊，讓廠商很難在短期因應這些缺口。