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鍵盤3雄首季獲利年增季減 今年動能看下半年AI PC

中央社／ 台北9日電

鍵盤3雄群光、精元、達方首季財報出爐，對照去年同期PC市場陷庫存整理，3家公司獲利皆出現年增；但由於第1季是傳統淡季，與去年第4季相比則呈現季減。業者看好下半年AI PC相關產品出貨，將成今年主要成長動能。

精元9日公布首季營收新台幣50.15億元，年增15.9%，季減7.7%；稅後純益2.28億元，季減6.5%，但比去年同期大幅成長6.69倍，換算單季每股純益1.18元。精元第1季毛利率13.47%，較去年同期提升0.62個百分點，但比去年第4季滑落3.51個百分點。

電腦鍵盤龍頭群光本週也公布第1季稅後純益17.62億元，季減14.8%，但年增20%，換算單季每股純益2.42元，創歷年同期新高。

群光財務長林玉玲表示，公司包括鍵盤、影像和電源等3大產品線，第1季以鍵盤表現最為出色，年增率達雙位數。進入第2季，搭載Copilot鍵的新款AI PC鍵盤已於4月開始出貨，看好接下來除了激勵PC市場出貨成長，更重要的是AI PC屬於高階機種，有利帶動LED背光筆電鍵盤滲透率提升，推高公司獲利能力。

達方也已公布第1季稅後純益1.44億元，年增0.7%，但季減30.1%，創下近1年來的單季獲利新低，換算每股純益0.52元。

達方總經理蔡耀坤表示，公司兩大產品事業，其中以電動單車為首的綠能事業，由於市場庫存持續處於調整期，今年營運較為艱辛；至於電腦相關的IT事業，今年持續復甦，目前看起來訂單還不錯，尤其是新的AI PC，已經有接到一些客戶的訂單詢問，會在鍵盤上面做一些變化，下半年應該可以看到一些成果。

AI 群光 達方 鍵盤

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