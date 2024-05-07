材料-KY去年現增案市場作文章 股價連二黑...董座王克璋無奈

經濟日報／ 記者魏鑫陽黃雅慧／台北報導
材料KY董事長王克璋。記者蘇健忠／攝影
材料KY董事長王克璋。記者蘇健忠／攝影

化工股材料-KY（4763）遭利空消息狙擊，材料日前公告，2023年現增回覆備案申請遭中國大陸證監會退回，要求補充說明是否存在境內自然人認購。此事被市場解讀現增案遭退件駁回，引發近二天股價連續下跌。材料強調，該現增案去年8月21日已收足股款、8月24日上市，後續將請律師正式回覆，說明並無境內自然人認購；對於外界誤解為遭退件，相當無奈。

材料上周五下跌31元，昨（6）日收752元，重挫42元、跌幅5.29%。

外界質疑大陸證監會是針對台商。專家表示，這是補件正常程序，大陸證監會總體政策是鼓勵台商回台KY上市或第一上市。

材料-KY遭利空消息狙擊
材料-KY遭利空消息狙擊

材料董事長王克璋對本報表示，大陸證監會需要補件材料多，公司基本上都按規定處理，但可能因為承辦的台灣律師團隊對大陸法規掌握不是很透徹，但其實補件就好了。

材料指出，去年辦理現金增資發行新股400萬股、每股面額10元、每股發行價格531元，隨後在2023年8月28日依大陸證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案。本月2日接獲大陸委任律師通知，大陸證監會今年4月12日退回備案，意見反饋內容為「請說明本次增發認購物件的註冊地／國籍等資訊，如存在境內自然人認購，請律師對境內自然人認購事項的合規性發表意見」。

材料強調，後續將依據大陸證監會意見反饋內容補充相關信息及說明後，再提供予證監會進行審理。而該現增案已於2023年8月21日收足股款，現金增資發行之新股並已於2023年08月24日上市。

材料強調，將請律師補充說明並無境內自然人認購情事後，再度備案。而該現金案已於去年8月21日收足股款，現金增資發行之新股並已於去年8月24日上市。

凱博會計事務所營運總監梁祥賢指出，在材料案例中，大陸證監會主要針對的是「稅務居民」問題，也就是陸籍股東要在海外上市，必須要取得對外投資備案許可，因為針對投融資規定，稅會不一樣。比如在大陸地區投資大陸公司取得的所得是扣20%個人所得稅，但如果通過KY境外間接持股，其個人所得稅剩下10%。

而大陸證監會的海外上市備案新規，是對所有境外上市公司，主要針對美國、香港地區，且並非考慮台商這種製造業，所以不是針對台商，而且也是希望完善制度環境。


延伸閱讀

材料-KY前四月營收 寫同期新高

認購 證監會

延伸閱讀

秦皇島遊船側翻12死事故 中國國務院掛牌督辦嚴查

現增案遭中國證監會退件？ 材料說話澄清了

科技業每年5月上班必聊話題！ 在職員工：所得稅12萬…當月薪水還不一定夠付

惡劣！詐騙集團冒充社福機構員工 鎖定弱勢族群騙個資

相關新聞

亞德客上月營收創新高 毛利率有望逐季提升

氣動元件龍頭亞德客-KY昨（6）日公布4月合併營收31.12億元，創新高，年增15.8%。亞德客表示，目前接單金額持續高...

上銀4月營收攀七個月高點

傳動與控制科技大廠上銀科技昨（6）日公布4月合併營收20.2億元，攀上七個月來高點，月增0.9%，但較去年同期減少6%；...

材料-KY去年現增案市場作文章 股價連二黑...董座王克璋無奈

化工股材料-KY遭利空消息狙擊，材料日前公告，2023年現增回覆備案申請遭中國大陸證監會退回，要求補充說明是否存在境內自...

材料-KY前四月營收 寫同期新高

材料-KY昨（6）日公告今年4月合併營收為11.38億元，月減18.8%、年增50.3%，為歷史同期新高；累計今年前四月...

南港4月營收年增27％ 營運回溫

南港公布4月營收7.5億元，年增27.22％；累計今年前四月營收27.24億元，年增18.32％。隨著積極開發新客戶，南...

聚陽四利多 外資喊買

聚陽（1477）3日法說後，多家外資證券發布報告指出，聚陽受惠於匯兌收益，第1季獲利優於預期，未來將持續受惠於美國補庫存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。