材料-KY去年現增案市場作文章 股價連二黑...董座王克璋無奈

化工股材料-KY（4763）遭利空消息狙擊，材料日前公告，2023年現增回覆備案申請遭中國大陸證監會退回，要求補充說明是否存在境內自然人認購。此事被市場解讀現增案遭退件駁回，引發近二天股價連續下跌。材料強調，該現增案去年8月21日已收足股款、8月24日上市，後續將請律師正式回覆，說明並無境內自然人認購；對於外界誤解為遭退件，相當無奈。

材料上周五下跌31元，昨（6）日收752元，重挫42元、跌幅5.29%。

外界質疑大陸證監會是針對台商。專家表示，這是補件正常程序，大陸證監會總體政策是鼓勵台商回台KY上市或第一上市。

材料-KY遭利空消息狙擊

材料董事長王克璋對本報表示，大陸證監會需要補件材料多，公司基本上都按規定處理，但可能因為承辦的台灣律師團隊對大陸法規掌握不是很透徹，但其實補件就好了。

材料指出，去年辦理現金增資發行新股400萬股、每股面額10元、每股發行價格531元，隨後在2023年8月28日依大陸證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案。本月2日接獲大陸委任律師通知，大陸證監會今年4月12日退回備案，意見反饋內容為「請說明本次增發認購物件的註冊地／國籍等資訊，如存在境內自然人認購，請律師對境內自然人認購事項的合規性發表意見」。

材料強調，後續將依據大陸證監會意見反饋內容補充相關信息及說明後，再提供予證監會進行審理。而該現增案已於2023年8月21日收足股款，現金增資發行之新股並已於2023年08月24日上市。

材料強調，將請律師補充說明並無境內自然人認購情事後，再度備案。而該現金案已於去年8月21日收足股款，現金增資發行之新股並已於去年8月24日上市。

凱博會計事務所營運總監梁祥賢指出，在材料案例中，大陸證監會主要針對的是「稅務居民」問題，也就是陸籍股東要在海外上市，必須要取得對外投資備案許可，因為針對投融資規定，稅會不一樣。比如在大陸地區投資大陸公司取得的所得是扣20%個人所得稅，但如果通過KY境外間接持股，其個人所得稅剩下10%。

而大陸證監會的海外上市備案新規，是對所有境外上市公司，主要針對美國、香港地區，且並非考慮台商這種製造業，所以不是針對台商，而且也是希望完善制度環境。



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