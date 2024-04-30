中信金（2891）用一根漲停慶祝配息1.8元！ 專家：一堆人估1.5元上下

上週看到中信金的配息，直覺今（29日）天應該會有祝慶行情，果不其然，一根漲停紅棒直上天際！

其實，中信金2022年EPS1.55元，發放1元現金股利，盈餘分配率是64.5％，2023年EPS為2.82元，發放1.8元，盈餘分配率63.8％，要說差不多也是可以，要說少一些也是正確，只是為什麼去年被大家笑稱回歸1元金綽號，而今年卻是用一根漲停來慶祝呢？

中信就是小氣久了，這次才會一堆人估1.5元上下，沒想到居然跟去年的發放率一樣，只是EPS比較高才會配出1.8元這樣的數據！但本質上就是64％左右的盈餘分配率而已，大家心情不一樣，完全是比較出的心理落差而已。

市場用一根漲停來肯定中信金的股利政策，同為EPS資優生的國泰金，董事會可要好好做決定了，很多雙眼睛看著宣佈結果呢！

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