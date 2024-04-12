三福化 CoWoS 剝離劑今年營收可望倍增

特用化學廠三福化（4755）持續布局半導體產業，應用於CoWoS製程之剝離劑2023年營收占精密化學品營收為低個位數，隨CoWoS產能持續提升，配合半導體產業景氣復甦，且剝離劑毛利率亦較高，法人預估，今年應用於CoWoS製程之剝離劑營收可望成長一倍，挹注公司半導體營收占比逐年增溫，後續成長趨勢可期。

三福化表示，今年台積電（2330）CoWoS大擴產，帶動相關產品營收占比將往二成推進。新產能規劃部分，越南兩廠合計後，預估2024年營收可望倍增；材料廠預估第2季單月轉盈、全年轉虧為盈，至於空分廠，今年則以提升產能利用率為主。

法人指出，三福化2023年獲利雖低於預期，然逐季成長趨勢不變，展望2024年，受惠面板產業最壞情況已過，第2季產業稼動率可望由第1季的73%提升至80%，有助於化學品出貨表現；下半年多項產品開始挹注營收，像是基礎化學品PHBA因日系客戶已擴產完成，將增加三福化訂單。

展望2025年，越南兩廠可望展虧為盈，回收後純化TMAH（氫氧化四甲基銨）5,000噸產能亦可望出貨主要半導級大客戶，單價及毛利率皆優於一般半導體客戶，PHBA日系訂單亦有全年挹注，營運動能可望維持成長。整體而言，隨半導體營收占比逐年提升、TMAH回收-純化-售回其及工程收入，2024至2025年獲利可望逐年成長。

三福化3月營收3.63億元，月增2.77%、年減23.3%；第1季營收11.31億元、年減5.7%。12日收盤價為147.5元，下跌0.5元、跌幅0.34%。