高鐵營收／2月達44.96億元 寫下新高記錄

國人愈來愈習慣搭乘高鐵，高鐵也成往來南北最重要交通工具，高鐵2024年1月3日起每周達1,060班，2月根據新春假期還進行彈性增班，2月營收達44.96億元，年増20.57%，寫下新高記錄。

高鐵（2633）2月營收為44.96億元，年增率20.57%；累計前兩個月營收87.93億元，年增率8.91%。今年第1季常態定期班次已達到1,060班次，持續監控市場需求概況，依據自由座的需求量，短期彈性的臨時性增加班次，近日將會宣布，3月將短期再增班50、60班左右，提供旅客需求。

展望今年第1季營運表現，高鐵1月營收42.97億元、年減約1%，主要是因去年同期為春節假期，今年春節落在2月所致，2月春節旅客需求大增、還有返校潮等需求帶動，2月營收直接衝破新高；至於3月需求也很旺，預期今年高鐵第1季旺季營收、獲利都有想像空間。