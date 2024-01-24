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健身股不給力？世界健身-KY掛牌卻「破發」蜜月失靈跌逾9% 網友喊：抽到賠錢

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
國內健身服務領導品牌世界健身-KY今(24)日以每股132元掛牌上市。圖/世界健身提供
國內健身服務領導品牌世界健身-KY今(24)日以每股132元掛牌上市。圖/世界健身提供

世界健身-KY（2762）今（24）日以每股132元掛牌上市，一開盤就跌破承銷價，以130元開低，雖一度翻紅拉至133元，可惜不敵賣壓，股價再往下殺，一度下探至119元，盤中跌幅逾9%；世界健身-KY蜜月失靈，股價「破發」引來網友大喊，「抽到賠錢」、也有人慶幸的說「還好沒抽」。

世界健身-KY是今年來掛牌的公司中，第一檔在掛牌首日跌破承銷價的公司，盤中跌幅一度逼近10%，蜜月沒行情，引來網友在PTT熱議，「好險沒中wwwww」、「還好沒抽」、「一抽套牢」、「雖然抽到了，但是還好132.5認輸了」。

世界健身-KY公開申購的承銷張數2,350張；若以盤中的分價成交來看，僅17張成交在133元，132.5元的則有62張，132元成交的則有86張；截至近11時25分，盤中成交量達2,246 張，若是中籤的投資人沒有賣在平盤以上，大都是賠錢或暫時套牢中。

世界健身主要提供會員專業健身運動器材、場地及各項有氧運動課程，以及專業教練課程服務等；在產品方面，今年跨足零售市場，銷售運動服飾及周邊商品，同時將陸續在部分分店設置能量飲品吧。

健身 套牢

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