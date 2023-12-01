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BDI 強漲 中航漲停領軍 裕民、新興、四維航同步大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（1）日開低走高，午盤翻紅小漲，航運股為多頭領軍指標，波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）連六漲，推升散裝族群的漲勢，中航（2612）衝上漲停、裕民（2606）、新興（2605）、四維航（5608）也同步大漲，盤中漲幅超過6~7%，航運股盤中漲幅逾領先各類股。

近期代表散裝運價指數的BDI持續上揚，周四BDI指數收2,937點，上漲241點，漲幅8.9%，連六漲；海岬型運費指數（BCI）收5,629點，上漲589點，漲幅11.7%； 巴拿馬極限型運費指數（BPI）上漲88點，收在2,219點，漲幅4.1%；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲65點，以1,425點收盤，漲幅4.8%。

法人表示，近期散裝船的運價跌深反彈，加上大陸類流感疫情升溫，航商缺工疑慮再起；冬季煤與穀物的運送需求提高；還有巴拿馬運河塞船持續惡化、搶通行證大戰延燒，都讓散裝船醞釀搶艙潮。

裕民是國內載重噸數最大業者，累計今年前3季稅後純益18.27億元，年減53.2%，每股純益2.2元，目前營運中船隊達67艘，運力年增30%，法人看好明年競爭力浮現。

四維航主要是中、小型船舶，船隊可靈活運用遠近洋航線，共有30艘船舶、22艘輕便型船、4艘輕便極限型船、3艘巴拿馬型船及1艘客輪，為強化競爭力持續進行船舶汰舊換新。

BDI持續上揚激勵今日散裝股的表現，中航以48.45元開高，盤中衝上漲停51.7元；裕民也是開高走高，以49.05元開出，一度拉升至52.3元，盤中漲幅逾7%；四維航也是開高走高，盤中漲幅逾7%；新興以22.85元開出，一度拉升至24.45元，盤中漲幅逾6%。

另外，慧洋-KY（2637）盤中上漲逾4%，台航（2617）、益航（2601）、中櫃（2613）盤中漲幅超過3%；散裝股之外，貨櫃股長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）今日也是上漲表現，航運股盤中漲幅1.87%，居各類股之冠。

巴拿馬運河

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