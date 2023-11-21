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玉山金（2884）股價回來了！ 他：競爭力不變繼續持有是最好原則

聯合新聞網／ 切老滾雪球
玉山金控（2884）。圖／玉山金提供
玉山金控（2884）。圖／玉山金提供

玉山金（2884）因為今年以來獲利表現出色，股價又慢慢站回原來位置。今年二三月時很多投資人因為這家金控發放的股利略微下調，而擔心它是不是不行了，股價在3月中時跌到最低22.49元，今天已經回到25.65元，今年以來的漲幅也有11%了。

會買金融股的投資人追求的應該是每年穩定的股息以及股價不會暴漲暴跌，只要企業競爭力不變，繼續持有是最好的原則。而一家已經二十年來表現出色的企業，很少會因為一年某個數據不佳就真的走下坡，能歷經多次多空循環和景氣變化的優秀企業都有一定的能耐面對問題。

我持有的玉山金不多，但持有的目的就是看上它的穩健，幫孩子放一點玉山金在戶頭很安心。幾乎不用太研究這家公司，丟著就好，長期也一直都能超越大盤表現。我有一位好友的老婆從大學開始就每年買進玉山金，有錢就存玉山金，20年下來聽說她退休金靠玉山金就夠了。

如果你在10年前放了100萬在玉山金，每年發的股息再買進更多的玉山金股票，到了今天你的100萬會變成321萬7022元，報酬率會有221%，年化高達12.4%，超越同期大盤的192.9%報酬率與11.3%年化。

長期投資就是要練習讓自己的感覺鈍一點，不能對數據或新聞媒體的消息太敏感，不緊張才抱得住，才走得遠。

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2884玉山金 金融股 股息 報酬率 大盤

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