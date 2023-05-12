幸好對玉山金不離不棄…他19元購入替女兒存股：法說會聽完沒有賣掉的理由

今年很多存股族因為玉山金（2884）股息發放不如預期就砍掉了持股。不只如此，2020年三月新冠股災時，也有號稱自己是存股族的年輕人寫了篇很紅的文章公開認錯不該存金融股，也是一口氣砍光他兩年來了包含玉山金的存股。

如今，回頭看這些「存股族」，只能說投資人的心靈很脆弱，隨便一個挫折就放掉了一家好公司，這樣有資格稱自己是「存股族」嗎？

投資一家公司怎麼可能期待它每年表現都要很好，又要穩定成長，還要每年股息讓你滿意。如果這麼高標準又很會窮緊張，那你最好還是別碰股票，乖乖存錢買房或只買被動指數基金，不必煩惱公司每年的表現才是對你最好的投資方式。

市場上滿滿的雜音，九成以上的雜音都是讓你感到焦慮的資訊，很少能提醒你在公司表現不佳時，反而要冷靜思考公司的核心競爭力有無改變。存股族的買進賣出決策，絕對不是某一年的股息或股價就可以決定的。

我第一次買玉山金是大女兒在2016年出生後沒多久買的，當時股價漲到19元，我買下來時還跟老婆說我好像追高了（回頭看後悔當時沒買多一點），之後幾年陸續幫兩個女兒們加碼了幾張。買了就丟著，也沒很在意漲跌幅，因為既然要買金融股看重的就是它的溫和表現（每年股價漲跌在20%以內的股票對我來說就是溫和了）

老實說，我玉山金買的不多，主要是給女兒們的帳戶放一些穩健的股票，不要跟我一樣都是大起大落的高價成長股。雖然玉山金不是我的主要持股，但我也從沒想到需要賣掉它，因為我根本找不到理由賣它。

玉山金的長期表現超越大盤，過去11年含息的平均年化11.8% vs 0050的7.3%年化 ，總報酬率240% vs 118%。玉山的服務好（我最喜歡去玉山銀行辦事情了），公司應用數位化科技以及跨境服務都領先許多銀行，公司治理的評價也很高。我自己還有兩張玉山的信用卡，如果銀行的服務讓自己和別人都滿意，擁有這家公司的股票其實是很開心也很有信心的。

而我，老實說，也很少花時間研究玉山金，通常新聞很快瀏覽一下就完成研究了，從來沒感受到這家公司有什麼危機過。台灣監管單位對銀行的管理很嚴格，而公司自己很努力也很有紀律地管理好自己，所以市場上大部分的看空資訊真的是窮緊張，我連每年股息發多發少也沒啥敏感度，新聞不炒，我還真的不知今年少發了。

這次玉山金的法說會說了幾個重點，我將新聞內容摘錄如文末。我看完法說會內容的感覺是：我的玉山金還是原來的那家玉山金，沒有改變，放著讓我很安心。

請參六大重點：玉山金今法說會 前4月獲利創史上新高 六大重點一次看

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。