鴻海重返100元到底多少錢能進場？ 專家教算合理價：買這價格可少套5年

從8月初以來，大盤一路溜滑梯，到萬六整數大關，聯準會放利多，美債殖利率回到合理區間，美股台股又再出現連續向上暴衝，投資人搞不懂該如何抓住進場時機。

老牛認為，最便宜的時機已經過去了，最重要的第三季財報公佈囉！需要精挑細選好好比價，才能挖出真正的便宜貨。

而多數的操作判斷，還是來自經驗的累積，摸索出投資哲學；同一檔個股或ETF，才知道如何買在最低點。

今年指數上漲18%，你有賺到嗎？不用害羞，找到合適的投資方式最重要。

老牛會分享近幾年來在股市裡的存股心得，如何摸索從中找出「抱緊處理」的存股精神，老牛就是靠著3點存股技巧，讓自己在股市中穩定獲利。提供給喜歡存股的夥伴們！

1.定期定額 微笑曲線

先認清一件事。我們不可能買在「買在最便宜的低點」，也無法「賣在絕對高點」。

看不懂沒關係，做好一件事就好。

一般的投資人，直接透過「定期定額」買入指數即可。

市場波動劇烈時，定期定額可分散風險，避免單筆買在最高點

不用去預設高低點，比較適合看不懂盤勢的夥伴。

透過持續性的買進，降低平均持有成本；可以買進市值型ETF就好：0050、006208、00692，掌握今年18%漲幅，看到輕鬆又舒服。

每月定期買進，老牛就是這樣無腦買，幫我的小孩存股。

買出了一條漂亮的「微笑曲線」，就是一種降低風險又簡單輕鬆的存股方法哦。

2.怎麼判斷股價的便宜價位

老牛回顧自己的投資決策，檢討成功和失敗的原因，這是取得存股成功的第一步，畢竟投資就像購物，股價常常會出現大特賣。

如何在特價時多買一點，降低持股成本，未來能賺更多。所以幫個股上一個「價格」標籤，做好估價就非常重要。

老牛跟大家說明第二個重點，做好估價有三個注意事項：

如果買在太貴，上漲空間小，下跌機會大 買的合理，上漲下跌都是一般般 只有買的便宜，上漲空間大，下跌機會小

有錢賺不吃虧，這是人的天性。

做好估價、買的便宜買的合理，未來上漲空間才會比較多。

鴻海（2317）為例子

我們以鴻海為例，不少人看好未來電動車趨勢。不管股價是否合理，就衝進去買在109元。

但是鴻海的評分只有不及格的25分，代表獲利表現並不好，這就是沒有事先做好估價！

結果鴻海碰到中國大動作查稅，政治影響經濟，外資不留情面，股價直接下殺住套房，只好改為存股領股息。

但是鴻海近年平均配息是4.5元，如果股價沒漲只領股息可能要套到天荒地老。透過《抱緊股》工具的「股利回本模型」功能，得出至少要領到第5年股息，平均成本才能降到「合理價90元」的位置。

反過來說，如果是買在90元的合理價，當查稅風暴結束後，股價回到109元，是不是直接股利股價兩頭賺呢？

所以老牛說學會估價法，在判斷股價位階上都能協助我們找到合適的進場價位。

3.財報很重要

上市櫃公司第三季財報，將於11月中旬前出爐。可是接下來將進入財報空窗期，也就是說要等到明年3月才會公布全年財報，而這期間大家能夠判斷的指標，就跟第三季財報有關囉！

此外，因為第四季是電子股旺季，當營收增加時，對獲利的期待也會成為財報的作夢期，所以第三季財報優異，公司展望樂觀，對第四季的期待性就會提升，股價也容易受到資金挹注而上漲。

公司法說會除了觀察財報資訊以外，是對投資大眾說明公司目前營運狀況及未來獲利展望，最大的目的就是要解決「資訊不對稱」的問題。

比如台積電第三季法說會，不僅提供第三季財報數據、有時就連第四季的財測目標，也會告知股民用以判斷公司的成長趨勢；當然，裡面不乏還有公司現況、研發進度、銷售結構、擴廠進度變化等資訊。

而法說會最後的Q&A時間更可以讓上市櫃公司的高層如董事長、總經理、財務長等高階主管，有直接面對投資人說明公司營運現況與預期的機會，並且為投資人解惑。

然而「法說變法會」的可能性還是有的！像是老牛喜歡的義隆、致伸都是在法說會後，股價出現劇烈下跌，這個時候「估價法」，就可以幫你做好安全邊際的評估囉！

領股息又賺價差

最後談談「左領股息、右賺價差」的策略。

持有股票並領取股息，投資人可以獲得額外回饋一樣，不僅可以增加你的投資回報；如果未來股價持續上升，還可以賺取價差，讓你的總報酬不斷放大再放大。即使市場波動較大，你仍然可以獲得相對穩定的股息收入；而且在長期內，股價上漲可能會為你帶來額外的利潤。

例如卜蜂連續17年配發股利，總共配出35.7元，一開始只有1元股利，到現在是發出3元股利以上；而獲利也是不斷的擴大，就如同本益比河流圖上，右邊開口持續擴大，股價也跟著不斷上漲。就是符合「左領股息右賺價差」的投資策略。

股神巴菲特跟我們說過「雪球理論」，投資就像是滾雪球，愈早開始滾動，雪球就會愈大。只要抓對「時間」放大「投資報酬率」，人人都可以讓財富如滾雪球般快速成長。

所以長期持有股票、投資優質企業、了解企業價值，送給各位夥伴共勉之。

老牛總結

這篇文章的重心都在分享存股要注意的大小事，也是老牛長期存股以來，歷經無數景氣循環的血淚心得。

統整重點給大家：

1.盤勢從今年7月一路溜滑梯，但上週聯準會暗示升息循環尾聲，確實讓壓抑許久的盤勢，展開顯著的反彈行情。不過老牛目前認為在萬七前仍有不少的套牢量要先消化，才可以確認多頭行情反轉的到來。

2.這次分享的3個重要存股心得，包括定期定額買出微笑曲線、學會估價法找出便宜價、關注財報留意公司法說。投資要安心抱緊，左領股息右賺價差。記得多看幾遍放心上哦！

3.最後，第三季財報陸續公佈，這時候只要財報表現亮眼、公司展望樂觀，就容易有作夢期，吸引資金挹注的機會。老牛會在Q3財報公布後，再跟大家分享便宜的好股票。

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