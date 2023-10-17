去年鴻海（2317）科技日買進至今股價都沒什麼漲？ 專家：停利也分階段性
明天又到了鴻海科技日，有大大說他從去年的科技日買鴻海放到現在，不過股價都沒什麼漲，問我要怎麼處理比較好？
我看了一下，這位大大的平均成本是在104.x元左右，而今年股價在年中的時候最高有漲到116.5元，也不能說都沒有漲，停利設定10%的話還是有機會賣出第一批，所以我好奇問一下這位大大設定的停利點，他因為看好AI伺服器題材，把停利設定在200元，老實說這樣一口氣設定太多了...
我還是建議他不要以翻倍的數字來當作停利，要規劃合理的停利來階段性（一批一批賣）賣出會更好，還好鴻海的殖利率現在也不錯，就看他要不要放著領股息，或是重新考慮一下，趁還有小賺一點點先賣出了。
另外，也聽說Nvidia（輝達）的執行長黃仁勳會出席今年的鴻海科技日，鴻海現階段拿下輝達2款重要的AI伺服器機板訂單，HGX伺服器AI晶片供貨比甚至超過5成，如果真的有出席，不知道會不會再宣布什麼新消息，而電動車方面，鴻海董事長劉揚偉在兩個多月前的法說會也有提到，針對20個電動車的合作項目與超過10個客戶在詳談，科技日也會有新的進度公布，期待期待！
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