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股東小確幸！台積電拉升今年首季季配息至4元
台積電（2330）10日召開臨時董事會，會中重要決議其中包含拉升今年首季季配息至4元。
台灣積體電路製造股份有限公司10日召開臨時董事會，會中重要決議如下：
一、核准2024年第1季營業報告書及財務報表，其中第1季合併營收約新台幣5,926億4千萬元，稅後純益約新台幣2,254億9千萬元，每股盈餘為新台幣8.70元。
二、核准配發2024年第一季之每股現金股利4.00元，其普通股配息基準日訂定為2024年9月18日，除息交易日則為2024年9月12日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2024年9月14日起至9月18日止，停止普通股股票過戶，並於2024年10月9日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2024年9月12日，與普通股一致。因應美國紐約證券交易所自2024年5月28日起，將證券交割期間由二個營業日縮短為一個營業日，台積公司美國存託憑證之配息基準日亦訂為2024年9月12日。
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