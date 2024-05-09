內資居高思危 櫃買中長黑K摜破月線及季線

隨內資居高思危氛圍瀰漫，逢高賣壓出籠，櫃買市場9日下跌1.2%收247.4點，跌幅遠大於集中市場，並失守5、10日線及月、季線等多道關卡，重電、軍工、生技等政策概念股，表現同步弱勢，為520行情蒙上陰影。

集中市場今日盤中最高漲至20,754點，完全回補4月15日20,623至20,713點向下跳空缺口，但盤面結構再度出現「拉大出小」，除內資青睞有加的中小型IC設計、記憶體模組一片綠油油外，華城（1519）、合機、京城、保瑞等政策概念股指標亦走勢低迷。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清指出，台股現階段面臨新台幣兌美元匯率偏貶、季報出爐、電子股淡季、繳稅賣壓等多項變數考驗，雖然下檔具一定支撐，但以V型反彈越過前高的機率不高，上檔套牢賣壓蠢蠢欲動。

相較集中市場有台積電、鴻海、大型金控等權值股撐盤，先前一度修正至半年線附近的櫃買市場，本波反彈氣勢相對較弱，尤其部分千金股、半導體股上漲延續性不足，更是櫃買指數提前於5月3日就見到本波反彈高點的主要關鍵。

凱基投顧認為，近期中小型電子股持續處於調整階段，多頭僅能聚焦第1季財報、4月營收題材股；非金電方面雖然航運股持續走揚，但近期焦點觀光餐旅、營造建材、電機機械、電器電纜進入震盪，震盪強度將是後市觀察指標。