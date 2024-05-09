聯準會釋放鴿派訊息穩軍心 全球股債同步走揚

聯準會(Fed)利率會議如期將基準利率維持於5.25-5.5%不變，主席鮑爾提及下一步動作不太可能是升息，另還宣佈將目前每月減持600億美元公債的上限放慢至250億美元，整體立場偏鴿派，最新非農就業與平均時薪數據低於預期也推動降息預期，推動過去一週全球股債走揚，以資金流向觀察，過去一週整體股票型ETF獲得99.99億美元資金淨流入，中國市場獲25.43億美元淨流入，其餘全球、美國、日本、歐洲與新興市場分別獲得19.51億、12.38億、12.30億、11.09億與6.1億美元資金淨流入，但拉美與亞太市場分別遭0.61億與0.24億美元資金淨流出。在產業ETF部份，近週淨流入前三大產業為工業、科技、核心消費；淨流出金額最高的產業為非核心消費，其次為醫療保健、原物料。

富蘭克林證券投顧表示，美國四月份就業數據降溫有助淡化通膨持續黏著擔憂，聯準會本次維持利率不變情況下，雖排除六月降息的可能但也排除升息的可能性，立場未若先前所預期的鷹派，反而釋放出略為鴿派的態度，因此各天期殖利率亦明顯滑落，激勵債市以及對利率敏感度較高的類股上揚，而科技股雖收紅，但走勢震盪且分歧。於此環境下，建議投資者可將美國平衡型及精選收益複合債券型基金作為核心資產，把握鎖定高殖利率的最後機會，同時亦可關注類股輪動的契機，多元布局生技/基礎建設/公用事業/氣候變遷等投資題材，並且藉由日本及印度股市增加投資組合的地域分散性。另一方面，在人工智慧(AI)仍為市場的關鍵趨勢下，可關注逢低加碼科技類股的機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國經濟仍屬強韌，因此支持聯準會不需要急於降息，不過利率維持於偏高水位對投資不全然是壞事，尤其是對追求收益的投資人而言，反而是增添了投資機會，相較於2022年升息前，美國十年期公債、投資級債與非投資級債的殖利率曾一度低至約0.5%、2%與4%水位，反觀現今不需要承擔非投資級債的高風險便已可收取4%~5%的公債收益。就股市而言，所謂七大巨頭中不乏優質偉大的企業，不過在AI狂熱下，市場對其標準也已越來越高，反觀一些所謂較傳統的科技公司，在AI與雲端的範疇其實也在默默佈局，也有很好的投資機會。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源表示，受惠極度寬鬆的貨幣政策搭配擴張性財政政策，輔以日圓貶值以及外部通膨因素，終推動日本通膨回升並步出過去30年的通縮環境，而擺脫通縮困境預期將推動消費者增加消費支出、企業也可望擴大資本支出，將創造投資機會，尤其在多年投資不足之後，日本企業正在加大國內資本支出，旨在透過增加自動化與數位化來提高生產率，日本央行對大型製造業的短觀調查反映了健康的國內資本支出前景展望，這與我們所見上市公司分享的企業投資計劃，以及大型銀行報告的企業貸款成長統計數據一致。