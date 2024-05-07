台股上漲130點 三大法人買超120億元
台股7日開高，早盤以20634.62點開出，盤中最高一度拉升至20689.19點，終場收在20653.53點，上漲130.22點，漲幅0.63%，成交量4,061.54億元，三大法人買超120.34億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超69.94億元，投信買超46.3億元，自營商買超（合計）4.1億元，其中自營商（自行買賣）買超18.86億元，自營商（避險）賣超14.75億元。
大盤今日受到權值股拉抬，上漲逾百點，其中台積電（2330）終場站上800元，上漲14元，漲幅1.78%，鴻海（2317）延續昨日漲勢，終場收在169.5元，上漲2元，漲幅1.19%，聯發科（2454）則是開高走低，終場收1,045元，上漲10元，漲幅0.96%。
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