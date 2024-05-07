台積電最後一盤爆7,359張買單 股價收800元、市值20.7兆

台股7日收在20,653.53點，上漲130.22點，光是權王台積電（2330）就貢獻117點，台積電最後一盤爆出7,359張買單，推升股價收在最高，以800元收盤，上漲14元，漲幅1.78%，市值增至20.74兆元。

美股周一收高，連續3個交易日上漲，道瓊工業指數漲幅0.5%；標普500指數漲幅1%；那斯達克綜合指數漲幅1.2%；費城半導體指數大漲2.2%；台積電ADR周一上漲0.9%，收在142.83美元。

美股周一收高，台股今日以20,634.62點開出，一度拉升至20,689.19點，但盤中也曾翻黑至20,493.8點，高低點差距達195.39點，終場收在20,653.53點，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）為領軍要角，台積電重返800元價位。

台積電今日以797元開出，盤中低點792元，最後一盤爆量再拉升2元，終場以800元收盤，上漲14元，單日市值增加3,630億元，增達20兆7,480億元；貢獻大盤指數約117點。

鴻海收在169.5元，上漲2元，漲幅1.19%，貢獻大盤指數約9點；聯發科收在1,045元，上漲10元，漲幅0.96%，貢獻大盤指數約6點。