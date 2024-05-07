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美國AI及半導體股收高 台股開盤上漲111點 台積電漲11元開797元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股7日開盤指數為20,634.62點，上漲111.31點。台積電（2330）開盤價為797元，上漲11元。

群益投顧表示，大盤指數挑戰4月15日缺口遇阻，但持續守穩各期均線，仍利挑戰高點。電金傳產類股呈現輪動，續依短線技術面,汰弱留強換股操作。

操作題材可留意：

1.龍頭村田看旺市況，被動元件擺脫低潮─村田表示，中國大陸智慧手機低階機種及特定客戶高階機種需求增加、電動車成長，訂單出貨比兩年來首度突破1，今年將擺脫三年來衰退窘境，國巨（2327）估客戶庫存調整第2季結束，供應鏈回健康水位。

2.記憶體迎超級週期，台模組廠春江水暖─記憶體大廠SK海力士看好2024年可能進入記憶體超級週期，記憶體市場規模將達到過去榮景期水準，並可能出現短缺，2024年HBM需求將呈現陡峭上升趨勢，也看好通用 DRAM 需求成長。

周一（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,852.27點，上漲176.59點、漲幅0.46%；S&P500指數上漲1.03%；那斯達克指數上漲1.19%；費半指數上漲2.21%。台積電ADR漲0.9%，收在142.83美元，較台北交易溢價17.6%。

美國股市周一收高，連續三個交易日上漲，投資人押注聯準會（Fed）今年仍會降息。輝達（Navida）上漲3.8%，安謀（Arm）大漲5.2%，美光科技勁揚4.7%，超微（AMD）和美超微電腦（Super Micro Computer）分別上漲3.4%和6.1%。

三大法人周一集中市場合計買超276.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超216.6億元，投信買超48.5億元，自營商（自行買賣）買超22億元，自營商（避險）賣超10.6億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局1.08億元偏多部位，自營商則布局0.45億元偏空部位。外資加碼偏多部位，惟贏家籌碼自營商選擇權在指數大漲卻不增反減，逢高顯著獲利了結，台指短線恐出現拉回。選擇權未平倉部分，5月W2週選賣權最大未平倉上升1,200點至20,200點，買權最大未平倉仍為20,600點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤大幅減碼4,895口空單，周一日盤則加碼2,941口空單，未平倉淨空單降至-16,514口；十大特定法人大幅減碼4,121口空單至-6,950口。外資上周五夜盤大幅回補空單，但周一日盤逢高轉空，未平倉淨空單仍高，偏空看待。十大特法大幅減碼空單，淨空單口數仍高，中性偏空看待。

上周五台指期踩穩五日線後，週一再起攻勢，開高突破上週高點後回測有守，大致於4月15日向下跳空缺口間震盪。籌碼方面，三大法人同買現貨，追價意願高，惟贏家籌碼自營商選擇權再度逢高獲利了結，外資期貨於指數拉高後再次偏空操作，整體籌碼多空交雜。

外資 自營商

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