金控股淨值連二季回升 法人看好這三檔

受惠獲利成長、股票投資評價回升等因素，法人統計，13家金控股第1季自結淨值季增約5%，連二季回升，且目前對金融股投資偏好順序為銀行、證券、壽險及租賃，看好中信金（2891）、玉山金（2884）及富邦金（2881）等三檔。

大型本國投顧指出，從各金控網站公布第1季自結淨值來看，13家金控平均淨值季增5%，約達2,985億元，其中，壽險金控增幅9%，高於銀行及證券的5%及4%。

法人分析，第1季金控淨值成長動能，除來自實現資本利得增加、新台幣貶值帶動壽險避險成本減少，以及財管與經紀手續費動能強勁，且銀行提存減少外，FVOCI及覆蓋法FVTPL的股票投資評價回升，抵銷持有海外債評價下滑亦為關鍵。

由於金控公司去年獲利年增30%，且去年第4季其他權益改善超過5,000億元，帶動可分配盈餘回升，法人估算，截至目前，已公布12家金控每股現金股利平均年增77%，其中，中信金配發現金股利1.8元，優於市場預期，換算殖利率近5%。

多檔高股息ETF預計5月陸續調整成分股，法人預期殖利率較高的中信金、玉山金，以及京城銀都可能被選入或維持成分股標的，但提醒10年期美債殖利率自第2季以來上揚至4.6%至4.7%，將造成持有海外債部位虧損增加，未來可能影響2024年金融資產未實現損益及可分配盈餘水準。

整體來看，法人認為，美國3月通膨狀況尚未改善，目前市場預期美聯準會降息延後至第3季，若第2季經濟數據仍強，再度延後降息預期，可能造成10年期美債殖利率升至4.7%以上，及資本市場波動加劇，影響第2季金控未實現損益。

不過，預期仍有助銀行第2季至第3季FX swap收益及淨利差，高利率環境亦持續有助銀行銷售海外債及基金、結構債等理財商品。

至於壽險CS經常性避險成本雖然第2季可能仍維持4%至4.2%，金管會5月可能公布外匯價格變動準備金提存新制，壽險將視未避險部位的匯兌利益增提外匯價格變動準備金水準。