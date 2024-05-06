外資買超216億 加碼鴻海近3.8萬張、敲進多檔金融股

台股今天在電子、金融齊漲帶動下，終場上漲192.99點，收在20523.31點，三大法人合計買超新台幣274.70億元，其中外資及陸資買超216.63億元，敲進鴻海3萬7940張最多，並加碼多檔金融股。

台股今天在台積電、聯發科等電子權值股表現穩定，金融股強勢表態下，指數終場守住20500點大關，成交值4126.41億元，法人分析，台股交易量能維持4000億之上，個股上漲家數逾700家，且重要權值股表現穩定，預期指數短線將維持震盪走勢。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股企業目前還在密集公布首季財報期間，加上輝達即將在美國時間22日盤後公布財報，整體有利行情持續偏多表態，但預料指數短線仍會出現高檔震盪，主要是可能會出現消化前一波套牢的賣壓。

觀察三大法人今天分別為自營商買超11.38億元，投信買超46.69億元，外資及陸資買超216.63億元，其中外資已連2個交易日買超台股。

根據台灣證券交易所統計，外資今天買超前10名個股，以加碼鴻海3萬7940張最多、華南金3萬5761張居次，接著是開發金3萬1454張，其餘依序為彰銀、台新金、玉山金、台企銀、宏碁、元大台灣價值高息、新光金。

外資今天賣超前10名中，則以調節長榮航2萬8646張最多，接著是京元電子2萬535張、中鼎1萬4450張，其餘依序為元大滬深300正2、國建、佳世達、凱基美國非投等債、華邦電、力積電、旺宏。