MSCI 將調整 法人預測奇鋐、華城、文曄新納入機率高 這兩檔恐剃除

MSCI 明晟最新季度調整將於台北時間5月15日凌晨公布結果，並於5月31日尾盤生效，統一投顧研究部根據近一季台股表現、個股的自由流通率（Free Floating）與市值排名的變動，得出三大結論，包括奇鋐（3017）、華城（1519）、文曄（3036）納入機率高，台股權重調整預期小降。

統一投顧表示，2024年4月台灣加權指數及 MSCI 台灣指數表現位於新興市場中段，考量 MSCI 中國指數更為強勢，加上台灣仍有地緣政治風險變數，預估於此次季度調整，台股權重小幅調降。

回顧2024年4月新興國家股市的表現，以香港國企、香港恆生指數表現較佳，台灣加權指數表現位於新興市場中段；MSCI 台灣指數下跌1.9%，亦位居新興市場中段。考量 MSCI 中國指數更為強勢，加上台灣仍有地緣政治風險變數，估於此次季度調整中，研判台股權重小幅調降。

其次，回顧至2024年4月底個股的表現，市值排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入 MSCI 成分股的個股有奇鋐、華城、文曄、嘉澤、群光、大同、士電、群聯、台光電等。考量市值變化及落後成分股抽換，預期奇鋐、華城、文曄在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

第三， 譜瑞-KY（4966）、藥華藥（6446）市值排名落後，需提防遭移除之風險觀察最新市值排名落百名外的譜瑞-KY及藥華藥，且外資持股比率仍持續下降，需提防本次有遭到移除的風險。