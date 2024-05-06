一周盤前股市解析／金融、紡織、觀光 搶鏡

台股上周五（3日）上漲107點，以20,330點作收。展望後市，投顧法人認為，電子股看好半導體先進製程、AI概念股，非電子股看好金融、營建資產、航運、觀光等族群。

永豐投信投研團隊指出，台積電於法說會下修PC、NB、手機、一般型伺服器與車用電子等產業的成長性，僅在AI領域維持原本的強勁成長動能；而AI server相關族群中，EMS營運動能將於第2季增溫，其中以鴻海及廣達前景相對看好，而CCL、散熱族群則將受惠ASP及毛利率同步上升，如奇鋐、雙鴻、台光電、台燿。目前輝達、美超微股價回檔修正，一旦整理完畢上攻，有機會帶動台股評價。

台新投顧協理范婉瑜認為，預期5月上旬過後，美國科技股法說高峰期過後，電子股走勢可望回穩；非電子股受惠低基期優勢，本波表現相對優異，可持續留意能源、軍工、觀光、紡織製鞋、航運、觀光、資產等族群，高殖利率股亦是關注重點。

統一投顧協理陳晏平表示，聯準會雖宣布維持利率不變，但美國勞動市場仍然強勁，市場預期9月後才有可能降息。加上美國科技股如美超微、AMD財測並未大幅優於市場預期，引發市場擔憂，資金轉往傳產、金融等族群，台股接下來第1季財報密集公布，多數企業仍繳出亮眼成績，由於基本面強勁，研判後市仍將震盪趨堅。操作上，建議聚焦半導體先進製程、AI相關供應鏈、航空觀光、金融保險、營建資產、高殖利率個股等族群為主。

第一金投顧協理黃奕銓指出，雖Fed短期內貨幣政策轉向的不確定性解除，但也代表降息似乎遙遙無期，市場短線須消化利空，預計盤面持續震盪至5月下旬輝達法說，電子股多頭氣氛才有機會重啟。短期資金將持續流向傳產類股，然須留意乖離過大，盤面震盪拉回。