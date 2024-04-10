台股第2季高檔震盪 瀚亞投信：拉回買進六大主流

受惠於基本面好轉搭配市場對未來創新成長的期待，台股龍年開春旋即大漲，強攻兩萬點並創下歷史新高。瀚亞投信表示，台股短線急漲下，將評價拉高至不便宜的水準，但在充沛的資金簇擁下，研判多頭格局得以延續，研判盤勢不見長黑不回頭，建議投資人當走勢拉回時，應伺機進場。

進入2024年第2季，瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示，受惠於美國經濟強勁、聯準會醞釀降息，以及AI需求大幅成長有助於生產力循環向上等，台股投資環境偏多，惟股市評價偏高、中國大陸經濟前景尚未明朗，及地緣政治風險等干擾下，獲利了結賣壓較承重，盤勢易呈現高檔震盪。

劉博玄說，美國零售銷售狀況亮眼，存貨水準逐漸降低，回補庫存效應將有利於台灣經濟成長，而台灣外銷訂單年增率已明顯脫離谷底，並呈現復甦向上態勢，預估已開發市場景氣將率先復甦，身為全球重要供應鏈的台灣，將有機會從中受惠。

台股產業面展望，瀚亞投信看好六大主流產業，包括AI供應鏈、網通、電子零組件、重電、傳產（紡織成衣、自行車）及金融族群。瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，市場資金過度集中在AI相關等族群，產業仍存在著淡季效應，預估指數維持高檔環境下，類股輪動較快速，盤勢將會持續震盪，靜待下半年復甦環境較為明確時，台股有望掀起新一波行情。

姚宗宏表示，AI應用領域擴大將有利於半導體產業發展，各國因半導體供應鏈自主化政策，仍會積極透過補助，鼓勵代工廠在地化生產；因半導體屬科技發展的基礎建設，預計在新興科技問世下，半導體在2024年將進入向上循環週期。

除此之外，AI應用也將在市場產生擴大效應，範圍將從雲端走進終端，產業面也從半導體走入PC、手機、電動車及消費性電子等，其創造出的產值將持續擴大；同時，供應鏈開始出現角逐環境，未來投資焦點將聚焦在具產值高成長、技術門檻較高的產業，如：散熱、PCB、半導體及ODM等。

全球陷入缺電荒，重電與風電各自有不同的表現空間。姚宗宏說，受惠於美國電力基礎建設汰舊換新需求，以及AI應用端對電力潛在需求大，台灣重電設備廠有望從中獲得商機；風電方面，台灣風電政策的推進，加快離岸風電的設置，佔台灣電力需求比重逐漸拉高。