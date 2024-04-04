3月營收將公布 基本面正向有助台股走勢
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台股近期持續創高，元月中旬以來的多方架構延續。3月營收即將陸續公布，AI概念股營收表現或將成為盤勢關鍵。此外，半導體龍頭廠台積電（2330）4月18將召開法說會，市場預期有望受惠AI晶片需求強勁，可望引領台股供應鏈威力，持續釋出正面訊號，有助台股走勢。
日盛投信台股投資研究團隊表示，美國3月ISM製造業採購經理人指數上升至50.3，創下一年半新高，經濟復甦影響市場對降息預期，目前芝商所FedWatch顯示，6月降息機率仍高於5成，年內寬鬆趨勢不變。時序進入第2季，隨著即將公布的3月營收，及2024年第1季財報，皆將牽動台股後市，營收及季報數字表現好且評價偏低之優質股，將有上攻的機會。
日盛投信台股投資研究團隊指出，隨著需處理的資料愈來愈龐大，勢必要加速軟體、硬體升級才能達到運力提升、低延遲等效能。根據研調機構預估，2026年全球AI半導體市場超過860億美元，每年都可呈現高個位數至低雙位數的成長。半導體趨勢明確，台灣科技鏈可望大受惠。由於AI仍是2024~2025年企業獲利成長關鍵，逢低可見到長線資金買盤承接，獲利成長將使股價具有保護。
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