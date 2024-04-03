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耕興營收／3月3.9億元 開拓美國高階網通檢測有成

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

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耕興（6146）於3日公告2024年3月合併營收為新台幣3.9億元，較去年同期減少14.23％；累計2024年1至3月合併營收為新台幣11.44億元，較去年同期減少11.36％，不過耕興開拓美國高階網通檢測已有新成績。

根據美國FCC資料統計，耕興在2024年2月份TCB (Telecommunication Certification Body) 發證量超過1,200件，佔市場18.5％，為全球第一，獲得全球品牌客戶和大廠的認可，證實了耕興檢測競爭優勢及發證數量持續領先業界。

最近耕興協助客戶取得了6GHz AFC (6SD) 技術高階網通產品的美國FCC世界第一張證書，截至3月22日，FCC官網上有21張6SD證書，全由耕興檢測取得。未來，廠商將全面採用AFC 6SD規格，以增強Wi-Fi 6E/7網通產品在美國市場的競爭力。

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