00937B配0.084元！ 00933B、00772B、00773B配息金額也開獎

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4月將除息的 ETF 先後公告配息資訊，以近期討論熱烈的月配型產品來看，不僅台股 ETF 有月配型產品，債券 ETF 目前採月配機制的產品共計也有4檔，分別為00937B群益 ESG 投等債20+、00933B國泰10Y+金融債、00772B中信高評級公司債、00773B中信優先金融債，當逢每月配息開獎之時，也同樣受到市場關注。

根據投信投顧公會與各家投信網站所公告之配息資訊，統一以4月2日收盤日來推算，單次配息率以00937B群益 ESG 投等債20+的0.53%最高，本次預估每股配發金額為0.084元，已連續三次配息金額維持相同水準。

其次為00933B的0.42%，預估每股配發金額為0.07元；再來分別為00733B和00772B的0.39%和0.38%，預估每股配發金額為0.142元和0.135元；4檔債券ETF都將在4月18日除息，想參與領息的投資人，4月17日為最後買進日。

ETF 投資達人表示，隨著通膨壓力趨緩，聯準會自去年下半年來暫停升息，今年更可望啟動降息，債市多頭行情可期之下，債券 ETF 基於其擁有交易便利，投資組合透明，並具有配息機制能滿足投資人打造穩健收益的需求，都使得債券 ETF 投資熱度自去年開始明顯增溫，無論是受益人數或規模都有倍數式的成長，當中又以未來受惠降息程度大的長天期債 ETF 最受青睞。

ETF 投資達人強調，月配型債券 ETF 因每月配息，讓投資人資金運用上更為靈活，市場關注熱度提升，當中又以較後來募集的00937B人氣最高，受益人數近23.15萬人，不僅居4檔月配型債券 ETF 之冠，更高居所有投資級公司債ETF 第一。

ETF 投資達人進一步指出，觀察這4檔月配型債券 ETF，投資標的都為天期較長的投資級公司債，其中00937B在指數設計上還多納入 ESG 考量，00933B與00773B則以金融債為主，資產品質皆無太大疑慮。值得一提的是，00937B所布局之成分債券鎖定永續經營能力佳的 ESG 資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，有助投資人打造穩健收益來源。

ETF 投資達人說，以近期的配息金額來看，加計本次配息，00937B已連續3次配0.084元，可見其配息政策訴求穩定，讓投資人能免於承受配息忽高忽低狀況，造成資金運用上的困擾，以符合其建立長期穩健現金流之投資目的。