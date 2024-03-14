台股拉尾盤 由黑翻紅漲9點收19,937點 台積電收784元

台股今（14）日漲多拉回修正，最後一單急拉由黑翻紅，收盤指數19,937.92點，漲9.41點、漲幅0.05%，成交金額4,739.65億元。另外，櫃買指數收247.96點、跌1.25點、跌幅0.50%，表現相對較弱。台積電（2330）收784元、漲5元。其中，金融股、重電股表現強勢。

AI族群今日大部分拉回休息，包括聯發科、健策、樺漢、緯穎、廣達、日月光投控、高力、廣明、緯創、勤誠等；不過世芯-KY（3661）攻上漲停作收，智原、鴻海、創意、研揚、英業達等仍維持強勢。

強勢族群方面，在資金輪動下，金融股表現強勢，其中國票金盤中最高以14元攻上漲停板，終場收漲8%；以成交量排行，開發金爆量逾18.4萬張最多、中信金逾7.6萬張排行第二、國票金逾7.5萬張排行第三；其餘包括華南金、元大金、合庫金、台新金、新光金、永豐金、第一金、兆豐金、玉山金、富邦金，皆有大約0.4至3%左右的漲幅。

銀行類股也走強，其中臺企銀攻上漲停板作收，而高雄銀、彰銀、上海商銀、安泰銀、王道銀行、聯邦銀、京城銀、遠東銀、台中銀等，約有收平盤至2.2%左右的漲幅；重電族群維持續強，華城（1519）續強攻漲停作收，士電也緊追在後收漲4%，而上緯投控、亞力、東元、森威能源也紛紛收紅，但中興電則收跌0.28%。

弱勢族群方面，包括散熱族群的奇鋐、健策、協禧、泰碩、力致、元山等；矽光子族群的上詮、訊芯-KY、波若威、華星光、台星科等。

法人表示，隨時間進入季底，投信作帳、融券回補以及股利政策等特殊事件頻繁公告，同時高股息ETF也在此時受到熱烈募集，吸引大量資金提前卡位。投資人應留意投資風險、相關題材的後續發展，抓住投資機會。

在產業方面，台積電預估今年的營收將增長20%，將帶動半導體驗證、檢測以及特用化學等相關行業的表現。此外，AI技術作為主要發展方向，其中水冷散熱、矽光子技術以及高頻寬記憶體都具有高度成長潛力，值得投資者密切關注。

另一方面，政策面的加持也是投資的重要考量因素。包括網通、重電、綠能以及水資源等領域，都受到政策支持，具有持續性的發展潛力。