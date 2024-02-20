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快馬加鞭...證交所一口氣通過三家上市案

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所。 聯合報系資料照片／記者陳儷方攝影
證交所。 聯合報系資料照片／記者陳儷方攝影

臺灣證券交易所董事會今（20）日一口氣通過三家公司上市案，其中，攸泰科技為一般板上市案，億而得微電子、青新環境工程等兩家為創新板；加上元月通過四家公司，累計今年來證交所董事會已通過七家公司上市案，創下近年來審核速度紀錄。

證交所董事會今日核議攸泰科技的一般板上市案，以及億而得、青新等兩家公司創新板上市案，三家公司均獲通過。而元月通過的兩家一般板上市案為裕慶-KY、有成精密，兩家創新板為向榮生技、平和環保；累計今年來通過董事會核議的一般板、創新板公司，各為三家、四家，

統計目前已向證交所送件公司中，已通過證交所上市審議委員會的一般板公司有來億-KY、巧新，創新板上市案有鈺寶，而排隊等待上審議委員會審查的一般板公司有永鴻生技、大武山、日盛台駿，創新板公司則是成信實業。當中，大武山預計21日審議。

創新板 生技 證交所

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