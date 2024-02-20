證交所舉辦「證交法第43條之1第1項大量取得股份申報新制」線上宣導會

臺灣證券交易所為強化申報義務人及市場參與者對法規修正的了解，減少違規情事，已於2023年12月21日舉辦第一場「證券交易法第43條之1第1項大量取得股份申報新制」線上宣導會，2024年2月22日及4月18日將再舉辦第二、三場宣導會，邀請上市公司及未上市上櫃的公開發行公司持股超過5%股東及相關股務人員報名參加。

配合證券交易法第43條之1第1項修正條文於2023年5月10日總統令公布，將大量取得股份申報及公告門檻從取得已發行股份總額超過10%調降至5%，經一年緩衝期後，將自2024年5月10日起施行，證期局已於1月30日公布相關子法「證券交易法第43條之1第1項取得股份申報辦法」，自2024年5月10日起施行。

證交所已將線上宣導會委由證券暨期貨市場發展基金會受理報名作業，即日起在證基會網站(https://www.sfi.org.tw，點選「專業培訓」項下「專案活動課程專區」的「證券交易法第43條之1第1項大量取得股份申報新制宣導會」）辦理報名，目前第二場已額滿，第三場尚有名額，有意願參加者請儘速報名。若有報名作業的相關疑義，請電洽證基會承辦人（02-23575120李小姐）或證交所股權專線（02-81013014）。

證交所已在官網建置「大量取得股份申報宣導」專區，查詢路徑為證交所網站首頁&產品與服務&投資人教育&大量取得股份申報宣導（https://www.twse.com.tw/zh/products/education/shareholding/shareholding.html），提供申報義務人申報及公告相關資訊，包括法令規章、宣導活動及資料、問答集、申報指引及申報書等五個項目。第1場宣導會的講義及影音檔（連結至Webpro）已上傳至「宣導活動及資料」項下，「問答集」提供證交所蒐集彙整之「常見問答」可協助釐清申報疑義。配合近期公布的子法修正條文，證交所刻正修正申報書及申報指引，完成後即將宣導專區的文件置換。