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創下紅盤日第三高！台股金龍年開紅盤收18,644點、大漲548點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股龍年順利開出亮眼的紅盤，今（15）日收在18,644.57點，大漲548.5點，創下台股農曆春節紅盤日第三高的好紀錄。示意圖／聯合報系資料照
台股龍年順利開出亮眼的紅盤，今（15）日收在18,644.57點，大漲548.5點，創下台股農曆春節紅盤日第三高的好紀錄。示意圖／聯合報系資料照

台股農曆年休市期間，美國科技股強漲，ARM、輝達、美超微表現佳，台積電（2330）ADR的累積漲幅超過1成，激勵台股龍年順利開出亮眼的紅盤，今（15）日收在18,644.57點，大漲548.5點，創下台股農曆春節紅盤日第三高的好紀錄，且寫下收盤歷史新高。

台股早盤以18,664.45點開出，上漲568.38點，權王台積電領漲，股價以709元開出，創下新天價，加上AI概念股助攻，大盤指數一度衝達18,725.47點，大漲629.4點，創下歷史新高，終場則是收在18,644.57點，上漲548.5點，為史上第六大單日漲點，單日漲幅3.03%。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，美國1月CPI年增幅3.1%高於預期，導致美股回吐部分漲幅，不過因為台股春節期間美國股市累積漲幅仍大，其中又以費城半導體指數漲幅4.04%領先S&P500的1.17%、那斯達克指數的1.68%，而台股與費半指數高度連動，帶動龍年紅盤主要由AI供應鏈等相關類股擔綱多頭要角。

另外，本次MSCI權重調整台股二升一平，也替這波多頭行情打氣，孫傳恕表示，值得注意的是台股在MSCI全球新興市場指數的權重獲得調升，為2019年第1季之後再見到獲得調升，有助於帶動國際資金回流。

從產業面來看，孫傳恕分析，2024年半導體產業回歸高成長軌道，從美國財報數據分析，科技股表現普遍亮眼，且各大龍頭廠多將AI相關資本支出訂定為未來投資重點，加上手機、筆電、記憶體等庫存水位回歸健康水準，在AI PC等換機潮的帶動下，預料消費性電子銷售將同步回溫，有利於科技產業成長動能，進而持續推升台股指數。

孫傳恕進一步表示，目前市場期待AI PC帶動消費性電子產品需求回溫甚至成長，是因為AI的加入不僅代表硬體規格升級，更代表PC使用場景的變革，預料主要放量成長將在今年下半年產業旺季和相關應用浮現後，將明顯反映；根據估計，全球AI PC出貨量將自今年起逐年成長，帶動AI PC滲透率有望從今年的10%大幅擴展至2027年的60%。

整體而言，孫傳恕說明，從歷史數據來看，春節紅盤之後台股往往可維持多頭漲勢，惟從台股企業獲利與指數空間分析，建議投資人可在類股輪動時進行汰弱留強，聚焦具有成長性之族群，包括資料中心新平台、記憶體、IC設計族群、數位雲端、關鍵電子零組件等。

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