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龍年開紅盤嗎…台積電ADR於封關期間漲了8.23％！ 她：市值型ETF較適合要價差的投資人

聯合新聞網／ 碎念女子
龍年台股今天有望能開出紅盤！分析師看好在台積電ADR上漲帶動下，台股可望上演補漲行情。本報資料照片
龍年台股今天有望能開出紅盤！分析師看好在台積電ADR上漲帶動下，台股可望上演補漲行情。本報資料照片

上班前碎碎念系列

今天是台股龍年開盤日，先延續昨晚全球金融市場行情更新，美股昨天都有很不錯表現，四大指數都小幅上漲，道瓊漲0.40%、標普漲0.96%、納指漲1.30%、費半漲+2.18%。看到費半漲幅，表示剛收盤的美國科技類股有很不錯的表現。

先回到影響台灣股市最大的權值股台積電ADR，上漲了1.35%，收129.2元，自2/5農曆封關日的119.38到剛收盤的價格，等於台股封關期間，台積電ADR在美國上漲了8.23％表現相當強勁！這個消息也讓今天台股是否有機會開紅盤到收盤，給投資人很大的強心劑。

這邊女子要特別提醒大家，台積電幾乎不在台灣人熱愛的「高股息ETF」持股名單裡面，所以如果是想要價差的朋友，還是要考慮市值型的產品會比較合適。

至於債券市場部分，由於美國通膨升溫疑慮降低，所以昨天殖利率小幅下跌，但雖然如此，一樣從台股封關日到最新數據來看，台股封關日時美國二十年期債券殖利率是4.39%，而截至最新收盤則上升到4.56%，也就是說雖然比起前二天略為下降，但是還是相對是近期利率較高的時候，也就是說，理論上從台股封關到今天開盤，美債價格應該是會走低的。

最後回到美國貨幣政策上，在美元沒有特別強勁下，春節期間美元兌新台幣大致上維持均價水準。不過美元兌日圓則再次突破150關卡，達到1美元兌150.46日圓，表示日本仍然持續寬鬆的貨幣政策，而這也帶動日本股市，無論是日經或東證指數，都已經接近1989年的高點！

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 價差 台積電 市值型 春節 美國 通膨 龍年

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