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國安基金怎麼買都「那幾檔在輪來輪去」！ 專家：是一個偷吃步的好方法

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖／聯合報系資料照片。
台股示意圖／聯合報系資料照片。

根據報導指出，上一波的國安基金執行時間從111年7月13日到112年4月13日為止，然後接著開始出清到112年12月25日。這段期間拿出約545億元成本，賣出市值約649億元，處分利益約104億元，再加上股利所得，整個大賺約118億元。國安基金這次進場買了15檔股票，這個名單是：統一、台塑、南亞、台化、台達電、廣達鴻海、台積電、聯發科、富邦金、國泰金、玉山金、中信金、日月光投控、台塑化。

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其實如果能夠找到更早之前的幾次買進名單，大家會發現，買來買去好像都是那幾檔在輪來輪去，大家有發現為什麼嗎？這些都是臺灣的權值股，所謂的權值股就是對臺灣加權指數有較大影響力的股票，而國安基金的任務就是以護盤為主，也就是把整個台股指數穩住，甚至拉抬起來，因此買進這些權值股比較能夠達到任務的核心宗旨。

由此可見，除了看景氣燈號來買臺灣市值型ETF之外，其實也能夠跟著國安基金的腳步走，當國家宣佈國安基金要進場的時候，看是要買市值型ETF或者買這些權值股，等到從新聞看到國安基金開始要撤退了，你也可以開始規劃賣出啦。過去國安基金的勝率很高，我想這也是一個偷吃步的好方法。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

國安基金 2891中信金 2330台積電 鴻海 台化 1216統一 2882國泰金 2884玉山金 廣達

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