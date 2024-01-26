15檔國安基金選股標的名單公開 8成獲利來自台積電貢獻

國安基金去年聖誕節出清持股，報酬率達2成，根據最新公開的國安基金持股明細，買進包括統一、台塑、台達電、鴻海、台積電、富邦金等共15檔個股，以台積電賺最多，淨損益83億元加上獲配股利7.6億元，賺了90.7億元，國安基金約8成獲利來自台積電貢獻。

15檔個股名單：統一、台塑、南亞、台化、台達電、廣達、鴻海、台積電、聯發科、富邦金、國泰金、玉山金、中信金、日月光投控、台塑化。

國安基金進場時間從111年7月13日起至112月4月13日止，並從112年4月14日起執行退場，至112年12月25日出清全部持股。其中處分持股淨現金收入為649.45億元，買入股票成本545.08億元，買賣股票處分淨利104.37億元，加計持股獲配現金股價13.82億元，合計獲利118.19億元，扣除融資利息費用4.94億元及委託券商相關費用0.29億元，淨利112.96億元。

根據國安基金公開資訊，去年4月中旬至年底國安基金賣股票期間，台股日均量維持在2400億元至3800億元之間，交易動能持續活絡，退場當日大盤指數1萬7604點，處分期間累計上漲1800點，顯示國安基金退場對大盤沒有造成負面影響。