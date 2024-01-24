台股外資連三買 大盤連四紅

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
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美股創新高上漲，加上外資連三買、累計買超1,268億元，激勵台股昨（23）日持續跳空開高收高，終場上漲59點、收17,874點，連四紅，收盤點位距離年初高點17,956點僅剩82點，市場預期在元月行情拉砲下，農曆封關前指數將突破年初高點並攻上萬八。

周一美股持續上漲，標普500、道瓊、費半指數續創新高，帶動台股延續攀升走勢。昨日盤面上，市場資金快速輪動，政策概念股族群表現突出，包括綠能環保、光電、DRAM、線纜、重電等強勢亮眼，躍居多頭追捧焦點；AI族群則漲多休息，連同橡膠、航運等表現相對弱勢。台積電盤中一度翻黑，惟終場甩尾翻紅上漲2元、收628元。

三大法人昨天共計買超台股104.5億元。其中外資買超90.6億元，連三買、累計買超1,268億元；投信賣超10億元，自營商買超23.9億元。八大公股行庫則賣超15.1億元，連三賣，持續逢高趁機調節。

值得注意的是，外資除在現貨市場接連買超，昨日期貨淨空單更是大減5,407口至1,447口，期現貨同步偏多操作。總計外資在期貨市場未平倉淨空單，由12日高峰26,404口一路連七降至昨日，區間已大減24,957口，態勢上逐漸翻多。

綜合富邦投顧董事長蕭乾祥、台新投顧副總經理黃文清等市場名師的看法，台股目前還在走財報利多行情。觀察現階段美國科技股大漲，連動美股、日股都創新高，台股近期漲幅反而較小，價值有被低估之虞，只要AI半導體指標股仍是主流、且台積電股價強勢下，台股挑戰萬八指日可待。

此外，蕭乾祥指出，政策概念股過去並未漲太多，加上市場傳出電價可能調漲，帶給綠能環保、重電股利多題材。

不過，蕭乾祥提醒，須留意聯準會的利率政策，以及企業獲利是否能符合市場預期，例如3月如果沒有降息，或是企業獲利成長不如預期，可能會讓去年幾乎沒什麼修正的台股出現回檔壓力，不過3月中旬前風險不高。

黃文清表示，目前市場觀望2月1日聯準會的利率決策會議，外資已先回補最看好的半導體族群，預示加權指數即將挑戰萬八。但2月5日台股封關，長假前投資人通常會降低持股，要注意農曆長假前的賣股效應。

台股 外資

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