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金融股看旺2024 富邦金、兆豐金早盤量價揚

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
受惠台幣匯率止穩，金融股今年展望看好。台股示意圖／報系資料照片
受惠台幣匯率止穩，金融股今年展望看好。台股示意圖／報系資料照片

受惠台幣匯率止穩，金融股今年展望看好，台股今（8）日開高走高，盤中大漲逾100點，金融股今表現強勢，富邦金（2881）、兆豐金（2886）早盤大漲逾1%，第一金、國泰金、開發金、新光金、玉山金等也都是呈現上漲之姿。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31元開盤，升2.5分。新台幣兌美元交易區間為30.937元至31元。

聯準會（Fed）上周公布的12月會議紀錄指出，一些決策官員建議檢討現行縮表政策。達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根（鷹派，今年無決策投票權）6日演說時指出，鑒於金融市場流動性正在減少，Fed 可能必須減緩縮表速度。

且繼 Fed 上月會議記錄顯示決策官員開始討論放慢縮減資產負債表（即量化緊縮政策，簡稱QT）步調後，又有鷹派官員建議 Fed 應減緩縮表速度，強化了投資人認為 Fed 不久後將放慢縮表步伐、接近結束縮表的希望，對美國公債投資人而言是一大利多。

摩根大通和花旗集團等華爾街大銀行本周揭開財報季序幕，以及去年12月消費者物價數據的即將於本周四公布，其結果足以表明最近市場是否過早押注通膨減退。

美國2023年12月各項就業數據普遍比預估強，非農就業人數增加21.6萬人，遠高於預估的17.5萬人，也高於11月的17.3萬人增量（修正數）；失業率維持3.7%低位，工資升幅進一步提高，且高於預估；不過每周工時略減，勞動參與率下降。

Fed 美國公債

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