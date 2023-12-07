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印度股市創新高 群益印度中小基金年漲43.18%最強

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年來印度相關基金績效(資料來源：CMoney)
今年來印度相關基金績效(資料來源：CMoney)

印度股市本周持續創歷史新高，主因印度上周公佈最新一季(7-9月)國民生產毛額（GDP）成長率年增7.6%，大幅優於市場預期的6.8%，接下來兩季的GDP增速有望在消費回溫，以及低基期的助益下，維持相對高的成長率。市場法人表示，印度日前才獲國際資金MSCI提升指數權重，如今GDP又傳佳績，未來在資金熱潮與經濟基本面成長飆速下，印度股市後市表現可期；建議投資人可隨時關注並適時定量布局印度基金。

步觀察投信發行的印度基金中，今年來平均漲幅來到24.13%，其中，群益印度中小基金今年來上漲43.18%居冠，也是市場唯一一檔績效超過四成的印度基金。同樣為群益投信旗下的群益大印度基金也有兩成以上的漲幅，放眼望去，群益投信是市場唯一能「大小通吃」印度股市的資產管理公司，旗下大印度及印度中小基金給予投資人最全方位的選擇。

群益投信表示，印度政府積極推動改革刺激政策以及改善經商環境，以吸引海外資金進駐，無論是在企業投資或是內需消費方面，皆擁有相當大的成長潛力。印度在政策支持以及內需強勁帶動下，企業獲利持續轉佳，經濟數據也持續轉佳，印度經濟目前是處在「投資➡就業➡消費」的正向循環中，只要外國直接投資或印度本土企業投資未明顯趨緩，將使印度的經濟在未來數年維持在6%以上的高水準。印度全年GDP成長率將有機會達到6.8~7.0%的超高水準。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，從經濟成長角度來看，包括世界銀行、IMF等研調機構皆看好印度經濟，給予未來兩年經濟成長正面展望，因此印度後市持續看好。印度EPS與整體新興市場的EPS差距已創下歷史之最高，因此從獲利的角度來看，印度可以說是新興市場中最具投資價值的國家。此外，印度四個邦議會選舉結果出爐，總理莫迪所屬的BJP黨在其中三個邦獲得勝利，明顯優於原先預估僅在執政的MP邦獲勝。此次BJP黨在地方邦選舉取得的空前勝利，可以視為明年國會大選取得多數席次的前瞻指引，也反應出目前印度民眾對於現階段的經濟發展是相當滿意的，這將使印度股市的投資氣氛更趨正向，有利延續目前的多頭走勢。

印度 群益

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