台股催動年終作帳行情 指數拚今年新高

台股年終行情啟動，在外資波段大買逾千億元推升下，進逼今年高點17,463點。市場普遍看好在「法人作帳、集團作帳、作夢」三大行情催動中，指數有望再刷新全年新高，而市場專家指出，匯率、八大公股動向、美股將是指數上檔空間的三大關鍵。

第一金投顧董事長陳奕光、萬寶投顧執行長賴建承指出，台股後市有四大利多因子，為台股下檔帶來堅實買盤支撐，一是類法人概念的ETF持續提供台股銀彈；二是外資11月以來已回補台股2,039億元，還有機會續補。

三是上市櫃公司第3季繳出優於預期的9,100億元單季獲利，法人圈再次上修今年獲利至3兆元，且隨明年全球經濟仍面臨通膨等挑戰，企業資本支出不致大舉增加，資金可能轉以現金股利方式發放予股東，預料上市櫃公司全年股息有望再次達2兆元上下，帶動台股股息殖利率達5%；四是產業出現新一波革命浪潮，包括AI、平價電動車、雲端服務供應商（CSP）加晶片廠興起。

不過，也有實戶、業內人士認為，觀察近期政策護盤動向，八大公股行情11月迄今已賣超495億元，為今年來單月新高，投信短線也賣多買少、外資期貨轉為空間，且目前單日量能多在3,000億元以下，相對17,463高點時的量能為4,828億元，現階段呈量價背離走勢，大盤目前拉回修正壓力正在升高，若是接下來美股的多頭氣勢不夠強勁，再加上若美元止貶回穩牽動外資動向，台股短線仍有修正壓力。但在市場對法人、集團作帳、以及作夢三行情仍抱持高度期待中，預期指數下檔空間也將有限，萬七不易再失守。

統一投顧董事長黎方國、元富投顧總經理鄭文賢、陳奕光也指出，由基本面來看，目前微軟、谷歌、Meta、亞馬遜四大CSP業者，明年資本支出都達二位數，且法人圈關注AI的焦點已擴及「三A（AI伺服器、AI PC、AI手機）」，產業持續提升下，有利資金回流股市，年終行情再寫全年新高的機率不斷提升中，AI相關的伺服器、組裝、散熱、PCB等族群，都有望成為盤面焦點。

另外，也有業內人士正在觀察總統大選的民調變化，預期若是選情益發緊繃，將拉高選舉行情的熱度，各陣營的概念股包括軍工、生技、綠能、觀光、航空等，都有機會輪流表態，其中，中小型股的空間將大於大型股。