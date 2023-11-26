外資雙重做多股 聚光

美債殖利率自高檔拉回，國際熱錢蜂擁而至，帶動台股11月上演V型反彈戲碼。法人看好，中信金、聯電等外資買超，且借券賣出部位回補的「雙重做多強勢股」，可望隨資金行情延續，展現強恆強走勢。

篩選11月2日至24日止，外資買超逾1萬張、借券賣出部位減少超過1,000張，且股價表現優於同期間大盤的強勢股，除聯電、敦泰、力積電、敬鵬、威盛、凌陽、日月光投控、華泰、美律、聯詠等電子股，及中鼎、南亞、力山、國統、中興電等傳產股外，尚有一檔金融股中信金。

美國通膨持續降溫，強化市場對於美聯準會（Fed）本波升息循環結束、明年第2季末開始降息的預期，原本強勢的10年期美債殖利率、美元指數雙雙反轉向下，國際熱錢大舉回流亞洲新興市場，為股市多頭注入一劑強心針。

以台股來看，外資自11月2日扭轉過去四個月大幅調節情形，積極認錯回補，截至24日止，11月共18個交易日買超2,039.4億元，有八日大買逾100億元。

群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清指出，除Fed降息預期帶動美國科技股走強外，台股現階段還有拜習會釋出地緣政治風險降溫、企業獲利逐漸轉強、總統大選行情等利多加持，吸引短線避險基金共襄盛舉，近期外資買超現貨，加上借券賣出的空單部位亦順勢回補，展現「雙重做多」操作。