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歷次大選前台股第4季表現可期 法人預估：半導體景氣明年第1季將啟動

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

在全球聚焦AI之際，晶圓相關等半導體產業成為全球投資人焦點，隨著全球加速投入半導體製造、精密製程技術，對生產設備的需求更為迫切。法人預估，2023年第4季台股表現值得期待、半導體景氣2024年第1季將啟動向上循環。

兆豐電子基金研究團隊表示，回顧歷次大選前一年的台股第4季表現，除了2007年次貸及2011年的歐債危機外，基本上都會有選前行情，同時從電子業景氣追蹤情況來看，半導體庫存2023年第4季將回到正常水平，近期消費性電子也出現難得的回溫狀況，預估半導體景氣2024年第1季將啟動向上循環，因此2023年第4季台股表現值得期待。

然台股隨著類股良性輪動下，指數成功收復半年線關卡。而之前導致股市下殺的三大利空，包括美10年債殖利率一度突破5%、以巴衝突可能擴大、中美AI晶片禁令再升級，目前來看上述利空因素都消失。

統一投信台股團隊補充，在影響市場的三大因素中，包括美債殖利率、美元指數及聯準會政策，近期發展皆有利股市，加上市場展望明年企業獲利預估皆為正向，將帶動美股上漲。

產業方面，統一投信看好，AI、NB/PC和智慧手機等類股。AI伺服器已於近期陸續出貨，年底出貨量將進一步放大，推升相關供應鏈獲利及營收大幅成長。NB/PC和智慧手機則有低基期優勢，加上庫存調整近尾聲，基本面將逐步轉為正向，使相關類股投資潛力上升。

野村投信投資策略部副總經理張繼文舉例，AI大趨勢成型，背後仍需要半導體產業的支撐，其中日本首相岸田文雄為強化日本半導體產業實力，祭出2兆日圓拉攏國內外半導體業者在日本設廠，並支持台積電在熊本興建第二座晶圓廠，日本半導體業必然不會缺席。

在台灣半導體產業面，國泰投信總經理張雍川日前也表示，目前AI議題，特別是半導體仍在引導股市走向，而半導體產業內的輝達（Nvidia）是生成式AI的早期贏家，顯見未來不短的一段時間內，最先得益的就是輝達，然而AI帶旺的是整體半導體產業，所以投資不能沒有輝達，也不能只有輝達。

半導體 2024 AI

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