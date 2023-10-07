投信買進不手軟！本周買超台股逾百億 預言本季「這族群」最有行情

台股10月第一周指數收在16,520點，周線連二紅，但三大法人合計賣超363億元，當中只有投信最愛台股，買超達121億元。據統計，在投信買超逾百億元中，買超的前十名幾乎青一色是科技股，其中又以AI族群加碼力道最強，似乎預言台股本季最有行情的潛力一族還是AI。

投信持續買進台股不手軟，儘管近期台股在外資資金抽離下，指數上攻壓力不小，但投信本周還是站在買方，買超排名前十名依序為緯創、聯電、宏碁、大聯大、0056元大高股息、定穎投控、旺宏、廣達、瑞儀、智伸。前十名中除0056外，其餘青一色是科技股，當中又也AI股最多。

投信本周買超第一的是緯創，為唯一買超逾萬張個股，而以緯創為首的AI族群投信買超最多，還有包括宏碁、定穎投控、廣達等。其次是半導體股，有聯電、大聯大與旺宏。而除了緯創、廣達、瑞儀三檔股價是三位數外，其餘的都是百元以下的中小型股，顯示投信布局主要鎖定的還是有潛力的中小型股為主。

業界則是傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將再度來台，參加鴻海10月18日科技日活動，市場期待再帶動AI與電動車鏈的熱潮；營收表現亮眼推升鴻海今（6）日早盤開高，一度收復月線，盤中漲幅逾1%。

鴻海將在10月18日舉行2023年科技日活動，今年除發表新款電動車之外，還將強調鴻海集團在3+3領域的研發卓越成果，包括智慧電動車、智慧製造、智慧城市、低軌衛星與數位健康。

AI族群近期不熱，但業界已傳出，輝達執行長黃仁勳月中將再度來台，參加鴻海科技日活動。黃仁勳今年5月底來台，現身台北國際電腦展（COMPUTEX），掀起全台AI狂潮，成為台股救世主，本月將二度來台，預料將再推升國內AI與電動車鏈的熱潮。

投信近日布局緯創與廣達最力，主要生成式AI引爆AI伺服器出貨，手握輝達（NVIDIA）、超微（AMD）訂單的供應鏈大廠包括廣達、英業達、緯創、緯穎等在內，第3季起陸續出貨，業者看好AI市場需求升溫，歐美、中國客戶需求增加帶動，伺服器代工鏈在2024年可望訂單滿載，挹注營運表現走強。

緯創9月營收778.82億元，月增6.8%，連兩月月增。針對AI伺服器發展，看好整體市場繼續成長，並調高第4季出貨表現上調，預估比原先預期的還要好。外資在報告中指出，緯創、緯穎等大廠，與大型雲端客戶有關，握有足夠訂單利多，預估後續表現將繼續成長。