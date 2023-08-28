一掃對陸曝險陰霾 金融股站上10日線 這檔帶量攻漲停創8年新高

台股今（28）日開高震盪，盤中最高一度來到16,582.96點，上漲百點，盤面上AI族群稍有休息，以半導體、玻陶、金融等較為強勢。金融股部分，整體指數盤中上漲逾1%，站上5日及10日均線。

金融股中以旺旺保（2816）表現最為強勢，跳空帶量上攻漲停，股價創8年新高，富邦金、兆豐金、國泰金盤中漲幅皆逾1.5%，新光金、開發金、永豐金、玉山金也有超過1%的漲幅，其餘台新金、合庫金、華南金都呈現上漲。

日前恒大、碧桂園、中植系相繼爆雷，加上惠譽警告數十家美國銀行也將面臨全面調降評級風險，金管會進行調查後公布結果，總計國銀、投資人對大陸碧桂園、加計恒大曝險部位22.26億元；其中，市場最關心的大陸最大民營資產管理集團「中植系」及旗下中融信託曝險曝險狀況，金融三業投資部位與銷售客戶基金商品全部「零曝險」。

國泰金日前法說表示，國泰金控集團在大陸曝險金額約4,000億元，其中人壽約3,100億元，銀行放款800多億元，沒有踩到碧桂園、恒大與中植系的雷，對地產開發商相關曝險約105億元，均屬大陸央企、信用等級高且具備流動性。

富邦金對陸曝險8,402億元，其中包含大陸子行富邦華一銀及子公司等資產，合計5,000多億；扣除富邦華一銀等資產，金控對陸的淨曝險約3,000億元，以金控近11兆元資產計算，淨曝險比重低於3%。