新生兒普發6千領取期限倒數二周 還有5,100名未領

財政部今（17）日表示，去年10月至12月出生的新生兒，普發6,000元領取期限倒數兩周，據統計，這段期間約有3.5萬名寶寶出生，截至今年1月15日，已有近3萬人領取，約八成五領取，還有約5,100名未領，財政部提醒新手爸媽手刀前往郵局臨櫃領取。

國庫署表示，去年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明的國民，且其生母或生父符合領取資格的新生兒，應在今年1月31日前，備妥出生證明及其生母或生父之身分證明文件，至郵局臨櫃領取。

國庫署提醒，前往郵局臨櫃領取時，請務必攜帶新生兒出生證明（不必先辦理出生登記），以及生母或生父具照片身分證明文件。

而如果生母或生父委託他人代領，除前述文件外，也須攜帶代領人具照片的身分證明文件。

國庫署進一步提醒，配合醫療院所新生兒通報時程，建議於新生兒出生十日後再行前往郵局臨櫃領取；倘遇無法領取或有相關問題，請務必撥打1988客服專線洽詢。

財政部也再次強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。