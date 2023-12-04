統一發票30幸運兒中千萬、200萬大獎 他花35元買麵包咖啡中千萬

根據財政部所公布的最新的統一發票大獎張數統計，今年的9月跟10月期統一發票，各開出了15張的特別獎1000萬元、特獎200萬元，共30名幸運的受獎民眾，對此財政部也將在今天下午4點半揭露中獎清冊明細。

目前已有多家有中獎發票的超商，已經自行公布中獎情形，例如全聯、統一超商本期共開出3張千萬特別獎發票，尤其其中一名幸運兒在統一超商東安門市才花了35元買麵包與咖啡，便中了千萬特別獎，羨煞所有人。

統一發票的大獎一直不乏小額消費的中獎者，但也有小額消費者卻不知道自己中獎而未去領取，因此跟大額獎金擦身而過非常可惜。例如，上一期7月、8月的中獎發票中，竟還有8張千萬獎項尚未領取，其中金額最低的是在新竹交大的7-11超商門市，民眾只花了26元購買飲料就中獎，次低為台中市黎明路飲料店購買55元飲品，得獎者都沒有來領獎，至於200萬獎項的中獎發票如今也有5張未領。

財政部也會在美琪的統一發票開獎之後，先行過濾剔除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符兌領資格的發票，才會進而公布當期統一發票中獎清冊，最新一期的清冊也會在今天下午的4點半對外公告。