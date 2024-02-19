六都最高總店王曝 娃娃機業者最願意砸重金租下

疫後內需復甦，各產業也大手筆展店。台灣房屋根據實價登錄資料，統計六都2023年樓店總月租金冠軍，其中月租總額最高的為台北市中山北路五段605坪的店面，成交每坪租金1,653元，月租金達百萬元。

進一步彙整近3年台北市最高月租總額的1樓店面租賃交易，疫情嚴峻的2021年，月租總額最高的1樓店面位於中山區建國北路145.7坪店面，每月租金為52.5萬元；到了2022年，台北市月租最高的樓店，為汽車業者承租的內科瑞光路634.5坪三角窗店面，每月租金直逼90萬元。

去年國門開放後，戶外用品業者以每月百萬的租金，租下鄰近士林夜市的中山北路五段605坪的店面，成為實價登錄2023年全台月租總額最高的樓店交易，顯示隨著疫情消退，大坪數、高總價店面的租金天花板逐年回升。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫後國內旅遊爆發，各商圈復甦，尤其是觀光型商圈優先回溫，因此不乏小坪數但高單價的租賃交易。而高總價店面主要為大坪數店面，為了兼具人潮商機效應，又符合成本控制，因此多半位有距捷運不遠的蛋白型商圈，而台北仍以高價零售業最具承租財力，也舒緩了大店房東出租壓力。

觀察2023年六都樓店的總月租冠軍，新北市由新店中興路的娃娃機店面奪冠，總月租達42萬元；桃園的月租冠軍，則是龜山區長庚醫院附近店面，由連鎖火鍋店以每月42.2萬元租下；台中市的月租冠軍坐落後站商圈，由娃娃機業者以每月65萬元承租；台南最高月租1樓店面為安平區永華路的銀行，月租將近40萬元；高雄市總月租第一名的樓店，則是前金區市議會附近的連鎖超市，以每月63萬元進駐展店。