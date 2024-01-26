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長榮機師春節假期若罷工 估平均一天至少影響1.5萬人

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
交通部估算，若長榮機師於春節假期發動罷工，一天至少影響1.5萬人以上。（圖為檔案照）記者楊文琪/攝影
交通部估算，若長榮機師於春節假期發動罷工，一天至少影響1.5萬人以上。（圖為檔案照）記者楊文琪/攝影

長榮航空（2618）機師勞資協商陷入僵局，交通部長王國材今日表示，勞資雙方對於薪資的認知差距仍然非常大，而且都很強硬，交通部希望雙方的條件可以趨近，避免罷工，若春節假期發動罷工，估算一天至少影響1.5萬人以上。

交通部今日舉行科技會報，王國材受訪時說，根據桃機公司收到的航空公司航班資訊，春節假期平均每日有15.1萬人出入境，其中長榮旅客有3.8萬人，這次投票同意罷工的機師約四成，估算長榮有1.5萬名旅客會受到影響，但機師會駕駛不同的航班，所以影響人數會超過1.5萬人。

王國材坦言，到昨天晚上勞資雙方的差距依然很大，主要是工會提出加薪20%的要求，因為雙方都很強硬，所以取得共識比較辛苦，交通部對勞資雙方的協商有一定的了解和準備，若發生罷工，已請民航局、桃機公司協調華航（2610）及其他外籍航空公司幫忙簽轉旅客，機場也會提供設施協助旅客，但我們還是希望雙方持續溝通，盡量避免罷工。

至於2019年華航機師罷工時，交通部希望訂定七天的罷工預告期，讓旅遊業者和旅客有因應的時間，這次長榮機師罷工交通部是否也會主張要訂定罷工預告期？對此王國材回應說，2019年勞動部曾舉辦公聽會，但遭到勞團反對，因訂定罷工預告期必須修法，現在的重點是先處理好避免罷工，並希望勞資能和諧，盡快取得共識。

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