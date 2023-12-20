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商務客留台明年加發2000元旅遊金 飯店股HIGH了

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
法人表示，疫情解封使國際商務旅遊復甦，不過，相較疫情前還有顯著的成長空間，看好明年飯店業的住房率與平均房價將再攀升。示意圖／本報系資料照
法人表示，疫情解封使國際商務旅遊復甦，不過，相較疫情前還有顯著的成長空間，看好明年飯店業的住房率與平均房價將再攀升。示意圖／本報系資料照

經濟部與交通部明年攜手啟動「順道觀光」方案，將提供來台的外國商務人士每人最高2000元、每案上限最高50萬元的補助，總預算為1000萬元，可望帶動商務旅遊商機，激勵飯店股股價表現。法人表示，疫情解封使國際商務旅遊復甦，不過，相較疫情前還有顯著的成長空間，看好明年飯店業的住房率與平均房價將再攀升。

貿易署為鼓勵國際旅客來台參加會展時順道觀光旅遊，明年元月開始，經費補助標準將由原本的1200元調整為2000元，週五至週日則為1500元。受到政策利多鼓舞，買盤今（20）日點火寒舍（2739）、雲品（2748）、夏都（2722）盤中漲幅超過5%，另，六福（2705）、老爺知（5704）、富野（2736）盤中漲幅近4%，推升上市觀光類股指數勁揚，盤中來到130.37點，漲幅超過1.5%，在傳產股中漲勢居冠。

法人表示，飯店股明年主要有兩項利多，其一，觀光產業明年將持續邁向復甦之路，以今年來台旅客人數約600萬來看，僅疫情前1200萬的五成，還有顯著的成長空間，其二，明年的連假天數較短，3天以上連假剩下4個，預估對國旅動能有所幫助，有助飯店住房率表現。

雲品旗下的君品酒店位於台北車站，是觀光客、商務旅遊的住宿熱點，將明顯受惠國際旅客潮。法人表示，君品酒店今年以來住房率持續攀升，第4季有望挑戰八成住房率，且平均房價已超越疫情前，估明年營運將優於今年。另，旗下的日月潭雲品營收在台灣風景區飯店中排名第一，尤其今年7月完成開幕15年來最大幅的改裝後，尊榮客房出現搶訂潮，平均房價也水漲船高。

晶華旗下的台北晶華亦可望受惠國際旅客回流，尤其日本旅客仍有很大的復甦空間。法人表示，台北晶華日本旅客目前占比約20%，相較於疫情前的40%仍有很大成長空間。另外，晶華旗下的休閒度假飯店在疫後仍能挺住成長，表現亮眼，包括台南晶英、太魯閣晶英與溫泉飯店晶泉丰旅都有正成長的表現，明年將再加入北投晶泉丰旅，該飯店預計於明年8月開幕，營運再添動能。

疫情 觀光

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