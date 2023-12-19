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快領年終了！ 逾七成上班族看好自己領得到

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為上班族示意圖。圖片來源/ ingimage
圖為上班族示意圖。圖片來源/ ingimage

近來已有部分企業的「年終獎金」開獎了。根據yes123求職網今（19）日公布的最新調查顯示，今年有70.9%的上班族看好自己可以有年終領，且二成一看好金額會較去年增加。

yes123求職網表示，這樣的比例，高於去年的68.9%，創下五年以來的「新高」水準，但仍略低於2018年。不過，這也代表有29.1%的人，預估自己將「領不到」年終獎金，原因又分為：15.8%屬於「因為公司業績衰退」；5.2%屬於「因為屬約聘、派遣、計時人員」；4.7%屬於「因為任職時間未達標準，無法領年終獎金」；3.4%屬於「因為自認考績未達領年終獎金的標準」。

至於估計能領到的人當中，又有21.1%透露，金額應該會「比去年多」；另外有18.6%卻表示，「比去年少」；其餘認為維持「相同的」，則佔了60.3%。

在可複選狀況下，上班族如果拿到年終獎金，主要用途依序為：「過半數存起來」(45.5%)、「孝敬父母長輩」(43.2%)、「用來還貸款」(40.5%)，以及「拿來發紅包」(39.3%)、「投資理財」(31.4%)。

其餘的獎金用途，又還有：「國內旅行」(29%)、「出國旅行」(21.8%)、「買3C產品」(18.4%)，以及「吃豪華大餐」(12.9%)、「買車」(11.7%)。

不過若覺得年終獎金不理想，也有六成四的上班族透露，其實「會萌生辭意」。那麼對年終獎金，勞方心中「最理想」的發放狀況，依序分別是：41.9%認為要「與自己過去一年的績效成正比」；32.6%認為，「不論個人績效、公司業績，員工人人有獎」；25.5%則認為要「與公司過去一年的業績成正比」。

整體而言，「上班族」這邊認為，在可複選狀況下，會影響年終高低的因素依序有：「公司利潤」(69.2%)、「個人績效」(52.3%)、「看老闆、大股東心情」(51.4%)，以及「年資深淺」(50.4%)、「職位高低」(26.7%)、「與老闆或上司的關係好壞」(25.5%)。

相較之下，「企業主」那邊卻認為，在可複選狀況下，會影響年終高低的因素依序為：「公司利潤」(77.1%)、「個人績效」(68.9%)、「年資深淺」(33.5%)，以及「工作內容繁複性」(30.1%)、「職務重要性」(28.9%)、「看老闆、大股東心情」(18.9%)。

上述「年終獎金發放與舉辦尾牙意願調查」，是由yes123求職網於2023年12月1日到12月14日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,366份，信心水準為95%，誤差值為正負2.65%；至於企業部份。

年終獎金 上班族 紅包

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